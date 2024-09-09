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Лешуков и Стояновский стали чемпионами России по пляжному волейболу

Лешуков и Стояновский стали чемпионами России по пляжному волейболу
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Вчера в Анапе завершился чемпионат России по пляжному волейболу. У мужчин чемпионами стали Илья Лешуков и Олег Стояновский, представляющие новоуренгойский клуб «Факел Ямал».

В финале Лешуков и Стояновский должны были сыграть с одноклубниками Александром Крамаренко и Фёдором Сабаевым, но этот дуэт вынужден был сняться с решающего матча из-за болезни Крамаренко.

Для Ильи Лешукова и Олега Стояновского это чемпионство стало третьим совместным подряд. Стояновский стал чемпионом России в седьмой раз, догнав по этому показателю Дмитрия Барсука.

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