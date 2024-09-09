Дуэт Макрогузова/ Холомина выиграл чемпионат России по пляжному волейболу среди женщин

Вчера в Анапе завершился чемпионат России по пляжному волейболу. У женщин чемпионками стали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина из московского «Динамо».

В финале Макрогузова и Холомина в трёх сетах победили представительниц калининградского «Локомотива» Марию Егорову и Марию Бочарову — 2:1 (13:21, 21:15, 18:16).

Таким образом, Надежда Макрогузова стала трёхкратной чемпионкой России, а Светлана Холомина оформила чемпионство в четвёртый раз.

У мужчин лучшими стали Илья Лешуков и Олег Стояновский, для которых это чемпионство — третье совместное подряд.