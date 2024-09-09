Алексей Вербов: с «Белогорьем» нам тяжело играть потому, что это суперкоманда

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды над «Белогорьем» в 1-м туре мужской Суперлиги (3:2).

«С «Белогорьем» нам тяжело играть потому, что это суперкоманда. Это неуступчивый соперник, который претендует на те же точно цели и задачи, что и мы. Абсолютно современный стиль игры, команда с отличным приёмом и суперсвязующим. Связующий решает очень много в нынешней игре. Рома Порошин — это ключ к качественной игре «Белогорья» на своём съёме. Конечно, они отлично принимают и тем самым создают сложности для соперника.

Я думаю, когда играют против нас, все это прекрасно понимают, что, когда мы выдерживаем приём, против нас играть очень сложно. Когда нас отодвигают от сетки, начинается уже другая игра. Плюс Белгород отлично умеет дорожить мячом. Чжан, я считаю, неплохо вышел в этом матче. Говорят, что он не совсем в тонусе, но я считаю, что помог.

Во второй половине я доволен, как вышли ребята с замен. Тот же Максим Михайлов, тот же Илья Фёдоров. Это не резервисты – у нас есть свои цели, и нам нужно посмотреть и Клеца, и Кроткова, и Лабинского в таких матчах, где тоже что-то решается, здесь другой накал, другой стресс. И я сегодня доволен, что получилось добиться того, чего хотели, и результат не пострадал. Ожидал большего, но надо отметить и Белгород, и его сопротивление, с которым не могли справиться вначале», — приводит слова Вербова официальный сайт «Белогорья».