Павел Тетюхин — о поражении в 1-м туре: всегда обидно проиграть такой матч, особенно дома

Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура мужской Суперлиги от казанского «Зенита» (2:3).

«Игра качельная получилась. Перехватывали инициативу то мы, то Казань. В целом, я думаю, у Казани больше сил осталось на последние две партии. Хорошо они подавали, играли чистенько. Нам не хватило дожать своими силами. В целом хорошая игра, первая в чемпионате, входная у нас.

Думаю, у нашей команды форма ещё не самая оптимальная. Понимаем и мы, и Казань, что впереди у нас ещё много игр, гораздо более важных, чем регулярка. Всегда обидно проиграть такую игру, особенно дома, но в общем по матчу неплохо мы играли, хорошо смотрелись, особенно после первой партии, когда сами завелись и начали играть. Есть куда расти, много работы ещё. Думаю, и форму наберём, и травмы залечим все, и тогда покажем свой волейбол», — приводит слова Тетюхина официальный сайт «Белогорья».