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Павел Тетюхин — о поражении в 1-м туре: всегда обидно проиграть такой матч, особенно дома

Павел Тетюхин — о поражении в 1-м туре: всегда обидно проиграть такой матч, особенно дома
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Доигровщик «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура мужской Суперлиги от казанского «Зенита» (2:3).

«Игра качельная получилась. Перехватывали инициативу то мы, то Казань. В целом, я думаю, у Казани больше сил осталось на последние две партии. Хорошо они подавали, играли чистенько. Нам не хватило дожать своими силами. В целом хорошая игра, первая в чемпионате, входная у нас.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белогорск
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

Думаю, у нашей команды форма ещё не самая оптимальная. Понимаем и мы, и Казань, что впереди у нас ещё много игр, гораздо более важных, чем регулярка. Всегда обидно проиграть такую игру, особенно дома, но в общем по матчу неплохо мы играли, хорошо смотрелись, особенно после первой партии, когда сами завелись и начали играть. Есть куда расти, много работы ещё. Думаю, и форму наберём, и травмы залечим все, и тогда покажем свой волейбол», — приводит слова Тетюхина официальный сайт «Белогорья».

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