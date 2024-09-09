Александр Волков: после третьего сета «Белогорье» подсело физически

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Суперлиги от казанского «Зенита» (2:3).

«Игра интересная, была борьба, немного грязноватая игра в какие-то моменты с нашей стороны. Видно, что ребята ещё не совсем в кондициях, что после третьего сета уже подсели физически. Прыжок подсел, диагональный вроде сегодня играл неплохо, но не привык находиться в составе и играть тяжёлые игры, поэтому где-то в концовочке нам чуть-чуть не хватило забить.

У Казани была очень хорошая подача, где они выбивают на знак и либо смягчают, либо ставят блок. Но это только начало сезона, дальше будем становиться лучше», — приводит слова Волкова официальный сайт «Белогорья».