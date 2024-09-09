Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Александр Волков: после третьего сета «Белогорье» подсело физически

Александр Волков: после третьего сета «Белогорье» подсело физически
Комментарии

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Суперлиги от казанского «Зенита» (2:3).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белогорск
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов

«Игра интересная, была борьба, немного грязноватая игра в какие-то моменты с нашей стороны. Видно, что ребята ещё не совсем в кондициях, что после третьего сета уже подсели физически. Прыжок подсел, диагональный вроде сегодня играл неплохо, но не привык находиться в составе и играть тяжёлые игры, поэтому где-то в концовочке нам чуть-чуть не хватило забить.

У Казани была очень хорошая подача, где они выбивают на знак и либо смягчают, либо ставят блок. Но это только начало сезона, дальше будем становиться лучше», — приводит слова Волкова официальный сайт «Белогорья».

Материалы по теме
Пять партий «классики» и поражение «пиратов». Итоги 1-го тура Суперлиги
Пять партий «классики» и поражение «пиратов». Итоги 1-го тура Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android