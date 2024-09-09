Врачи разрешили итальянскому волейболисту Симоне Андзани продолжить карьеру

Центральный блокирующий «Модены» и сборной Италии Симоне Андзани продолжит карьеру. Врачи разрешили волейболисту, у которого ранее выявили проблемы с сердцем, продолжать выступления.

В 2023 году во время прохождения планового медобследования у Андзани выявили аритмию. Игрок перенёс две операции и сыграл за «Чивитанову» в прошлом сезоне, но пропустил Олимпиаду-2024 из-за вновь появившихся проблем.

Сейчас 32-летний волейболист получил разрешение на продолжение карьеры и уже приступил к тренировкам в составе своего нового клуба — «Модены».

Андзани — чемпион мира 2022 года в составе сборной Италии. Кроме того, он выигрывал с национальной командой чемпионат Европы — 2021. На клубном уровне он становился победителем клубного чемпионата мира — 2019 в составе «Чивитановы».