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Стала известна возможная причина смерти пуэрториканской волейболистки Виктории Лопес

Стала известна возможная причина смерти пуэрториканской волейболистки Виктории Лопес
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Возможной причиной смерти пуэрториканской волейболистки Пилар Мари Виктория Лопес после предварительного вскрытия является пищевое отравление. Об этом сообщает твиттер-аккаунт Gibby.

По информации источника, смерть волейболистки не была насильственной. У неё также обнаружили кровотечение в поджелудочной железе.

Известно, что перед смертью Пилар Виктория съела салат с грибами и курицей вместе со своей подругой по команде Юлией Щуровской в ресторане недалеко от их дома, а затем приняла две обезболивающие таблетки и отправилась домой.

Полиция Бурсы ведёт расследование смерти Пилар Мари, точная причина которой будет установлена в результате вскрытия.

Ранее сообщалось, что 28-летняя доигровщица турецкого волейбольного клуба «Нилуфер» Пилар Мари Виктория Лопес была найдена мёртвой в своей квартире в Турции.

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