Генеральный директор «Локомотива»: Ксении Парубец в ближайшее время предстоит операция

Доигровщице волейбольного клуба «Локомотив» Ксении Парубец предстоит операция после полученной травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

«В ближайшее время Ксению ждет операция. Конечно, мы все расстроены. Клуб будет делать всё возможное, чтобы поддержать Ксению и обеспечить ей полноценное лечение и восстановление. Будем ждать её возвращения в строй, но определять какие-то конкретные сроки в такой ситуации нельзя. Всё будет зависеть от того, как будет проходить процесс реабилитации. Желаем Ксении выздоровления и мужества, чтобы справиться с этой непростой ситуацией! Вопрос о том, кто заменит Ксению на посту капитана команды, решится в ближайшее время», — приводит слова генерального директора клуба Александра Косырькова пресс-служба организации.

Ксения Парубец перешла в калининградский клуб в 2022 году из екатеринбургской «Уралочки-НТМК». В составе «Локомотива» волейболистка второй год подряд стала серебряным призёром чемпионата России. Ещё дважды спортсменка становилась вице-чемпионкой России, выступая за клуб из Екатеринбурга.