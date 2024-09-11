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Стали известны лучшие игроки 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги

Стали известны лучшие игроки 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги
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Официальный телеграм-канал Пари Суперлиги назвал лучших игроков 1-го тура мужского турнира сезона-2024/2025.

Лучший доигровщик: Максим Бочаров (ВК «Енисей») — 20 очков, три эйса, 35 удачных приёмов, 62% успешной атаки.

Лучший диагональный: Павел Железняков (АСК) — 14 очков, один эйс, шесть блоков, 80% успешной атаки.

Лучший блокирующий: Артём Вольвич (МВК «Зенит-Казань») — 14 очков, одна ошибка, шесть блоков, 80% успешной атаки.

Лучший либеро: Алексей Чанчиков (МВК «Динамо-Урал») — 18 удачных приёмов, отсутствие ошибок.

Лучший связующий: Майка Кристенсон (МВК «Зенит-Казань») — три очка, два блока.

Лучший новичок: Осниель Мергарехо (МВК «Динамо-ЛО») — 20 очков, один блок, 54% успешной атаки, 45 удачных приёмов.

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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