Мужская Суперлига: расписание матчей 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, двумя матчами стартует 2-й тур мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 2-й тур. Расписание матчей, 11 сентября.

17:00 мск. «Газпром-Югра» (Сургут) - «Нефтяник» (Оренбург).

19:30 мск. МГТУ (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово).

Остальные матчи 2-го тура пройдут в четверг, 12 сентября.

Чемпионат России по волейболу среди мужчин стартовал 4 сентября. В этот день сургутская «Газпром-Югра» в трёх сетах переиграла московский МГТУ.

В мужской Суперлиге принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.