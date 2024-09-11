«Ой, это уже счёт из пляжки». Ирина Золотова перепутала классический и пляжный волейбол

Директор по развитию ВФВ Ирина Золотова рассказала о своём идеальном волейбольном матче.

«Мне тяжело смотреть матчи, которые идут по два с половиной часа. Идеальный матч для меня это 3:0 – 21:15, 21:14, 21:9. Если он начался примерно в 19:00, это значит, что в 20:30 я уже села в машину и уже еду домой спать или на йогу. Ой, это уже счёт из пляжки. Я устала», — сказала Золотова в эфире YouTube-канала «Саша с севера».

Ранее она рассказала о создании нового волейбольного телеканала на российском ТВ. Эфир телеканала «Волейбол», который пока работает в тестовом режиме на сайте ВФВ, с января 2025 года должен попасть в кабельные сети и цифровые платформы, будет заполняться трансляциями, которые оплачивают клубы.