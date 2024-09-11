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Ксения Парубец: мне предстоит операция по восстановлению крестообразной связки колена

Ксения Парубец: мне предстоит операция по восстановлению крестообразной связки колена
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Ксения Парубец рассказала о своей травме, полученной во время группового этапа Кубка Легенд.

«В ближайшее время у меня предстоит операция на левое колено по восстановлению передней крестообразной связки, процесс восстановления и реабилитации для скорейшего возвращения на площадку. Сразу скажу и развею слухи, это не старая травма, это травма на другом колене. Хочу выразить огромную благодарность за тёплые слова и поддержку, для меня это очень ценно», — написала Парубец в своём аккаунте в социальной сети.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Александр Косырьков рассказал, что клуб сделает всё возможное, чтобы обеспечить полноценное лечение и восстановление Парубец.

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