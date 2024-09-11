«Признаюсь, что было дороговато». Директор ВФВ — о билетах на Кубок Первого канала

Директор по развитию ВФВ Ирина Золотова рассказала о ценах на билеты на Кубок Первого канала, которые варьировались от 3 тысяч до 100 тысяч рублей.

«Мы изучили цены на билеты на другие мероприятия, а также, посоветовавшись со сведущими людьми, мы пришли к выводу, что такая цена вполне себе адекватна для такого уровня.

Надо начать, наверное, с того, что люди вообще не привыкли на волейбол покупать билеты. Во многих городах до сих пор свободный вход. Я считаю, что это вообще кошмар ужасный. И нужно с этим максимально быстро заканчивать, потому что всё бесплатное никакой ценности не несёт. Говорят, что волейбол для людей, которые должны приходить после завода. Но это такая советская история, когда действительно всё было так. А сейчас всё, что не стоит денег – равно хрень собачья. Поэтому мы столкнулись с негативными комментариями насчёт цены. Я признаюсь, что, наверное, было дороговато», — рассказала Золотова в эфире YouTube-канала «Саша с севера».

Ранее она сообщила о создании нового волейбольного телеканала на российском ТВ. Эфир телеканала «Волейбол», который пока работает в тестовом режиме на сайте ВФВ, с января 2025 года должен попасть в кабельные сети и цифровые платформы, будет заполняться трансляциями, которые оплачивают клубы.