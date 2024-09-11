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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли московское «Динамо» в матче за Суперкубок России

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли московское «Динамо» в матче за Суперкубок России
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Сегодня, 11 сентября, состоялся матч Суперкубка России по волейболу среди женщин между казанским «Динамо-Ак Барс» и московским «Динамо». Действующие чемпионки России из Казани одержали победу со счётом 3:0 (25:18, 25:12, 25:18).

Суперкубок (ж) . Финал
11 сентября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс (ж)
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Динамо-Ак Барс (ж): Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Заманская, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева

Напомним, ранее «Динамо‑Ак Барс» победило в финальной серии женской Суперлиги «Локомотив» из Калининграда со счётом 3:2 и стало чемпионом России. Для казанского клуба это седьмые золотые медали национального первенства в истории.

Команда «Динамо» Москва, в свою очередь, во второй раз подряд и в шестой раз в своей истории стало обладателем Кубка России. 31-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани проходил с 1 сентября по 23 декабря 2023 года с участием 24 команд (14 представителей Суперлиги и 10 — высшей лиги «А»).

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