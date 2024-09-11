Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли московское «Динамо» в матче за Суперкубок России

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч Суперкубка России по волейболу среди женщин между казанским «Динамо-Ак Барс» и московским «Динамо». Действующие чемпионки России из Казани одержали победу со счётом 3:0 (25:18, 25:12, 25:18).

Напомним, ранее «Динамо‑Ак Барс» победило в финальной серии женской Суперлиги «Локомотив» из Калининграда со счётом 3:2 и стало чемпионом России. Для казанского клуба это седьмые золотые медали национального первенства в истории.

Команда «Динамо» Москва, в свою очередь, во второй раз подряд и в шестой раз в своей истории стало обладателем Кубка России. 31-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани проходил с 1 сентября по 23 декабря 2023 года с участием 24 команд (14 представителей Суперлиги и 10 — высшей лиги «А»).