Мужская Суперлига: результаты матчей 2-го тура 11 сентября

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Сегодня, 11 сентября, состоялись два матча 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 11 сентября:

МГТУ (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (16:25, 18:25, 25:21, 25:20).

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:2 (21:25, 25:14, 25:22, 12:25, 16:14).

Остальные матчи 2-го тура пройдут в четверг, 12 сентября. Чемпионат России по волейболу среди мужчин стартовал 4 сентября. В этот день сургутская «Газпром-Югра» в трёх сетах переиграла московский МГТУ.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.