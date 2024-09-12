«Игра мне вообще не понравилась». Зоран Терзич — о победе «Динамо-Ак Барс» в Суперкубке

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после победы подопечных над московским «Динамо» в матче за Суперкубок со счётом 3:0 (25:18, 25:12, 25:18) прокомментировал игру обеих команд.

«Честно говоря, мне игра сегодня не понравилась, ни у моей команды, ни у московского «Динамо». Для Москвы, можно сказать, это нормально, потому что у них практически новая команда. Им нужно время, чтобы начать играть лучше. Но будет, «Динамо» – это «Динамо», и я уверен, что они будут играть намного лучше в текущем сезоне.

Мы играли нерелаксированно, видно было. Слава богу, у нас подача в одной партии летела хорошо – выигрывали. Во второй партии в доигровке Гатина забила три или четыре раза подряд, благодаря чему вырвались вперёд и потом опять набрали очки. Но игра мне вообще не понравилось, думаю, это нормально, когда играешь за трофей.

Можно ли назвать одним из ключей к победе то, что Казань очень много подавала в китаянку? Я не уверен, что она не справлялась, она хорошо принимала. Но да, это была наша тактика, при равном счёте её ошибки на приёме давали нам возможность немного вырваться вперёд, а сокращать отрыв для «Динамо» уже тяжело», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.