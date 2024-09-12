Главный тренер московского «Динамо»: сейчас время нам оттолкнуться от этого дна

Главный тренер женского московского «Динамо» Александр Кошкин после поражения в матче за Суперкубок с казанским «Динамо-Ак Барс» рассказал, что необходимо команде, чтобы найти свою игру.

«На сегодняшний день это наш уровень. Сейчас мы не можем, к сожалению, соперничать с «Динамо-Ак Барс». Могу банальную вещь сказать, на протяжении Кубка Легенд я это всё повторял – у нас новая команда, обновлённая, некоторые игроки первый раз взаимодействуют. Не так много времени прошло, так что будем постепенно отталкиваться.

Сейчас как раз время нам оттолкнуться от этого дна и постепенно, шаг за шагом, через игру уже нащупывать какие-то взаимосвязи и свою игру. К сожалению, у нас через три дня опять Казань, так что нам не так повезло даже по календарю. Но надо это перетерпеть, в первую очередь всем, тогда, возможно, придёт совсем другой результат», – приводит слова Кошкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.