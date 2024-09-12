Мужская Суперлига: расписание матчей 12 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 12 сентября, пройдут матчи 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 2-й тур. Расписание матчей, 12 сентября.

15:00 мск. «Енисей» (Красноярск) - «Зенит-Казань».

15:00 мск. «Локомотив» Новосибирск) — АСК (Нижний Новгород).

17:00 мск. «Факел» (Новый Уренгой) – «Зенит» (Санкт-Петербург).

18:00 мск. «Нова» (Новокуйбышевск) — «Белогорье» (Белгород).

19:30 мск. «Динамо» (Москва) - «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор).

Второй тур стартовал в среду, 11 сентября. МГТУ (Москва) на домашней площадке уступил кемеровскому «Кузбассу», а «Газпром-Югра» в пяти сетах обыграл «Нефтяник» из Оренбурга.

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.