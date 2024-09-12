Тренер «Газпрома-Югра»: чтобы команда выиграла тай-брейк с 3:10, в моей карьере не было

Старший тренер сургутского волейбольного клуба «Газпром-Югра» Алексей Рудаков прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Суперлиги с «Нефтяником» (3:2). Сургутяне на тай-брейке уступали 3:10, но смогли вырвать победу — 16:14.
«Я очень рад и горд за команду, что они в тяжёлой ситуации не бросили играть, продемонстрировали всё, на что способны. Всегда Сургут славился этим характером, и ребята в очередной раз доказали, что они достойны города и звания газовиков. Что касается провала в четвёртой и начале пятой партий – да, ошибки, почувствовали неуверенность, это покатилось. Дорогого стоит, что смогли это переломить, не свалились. Значит, у команды есть характер. По игре, думаю, будем прогрессировать, играть лучше. В моей карьере такого не было, не припомню, чтобы с 3:10 выиграть пятую партию», — приводит слова Рудакова официальный сайт сургутского клуба
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