Главный тренер «Кузбасса» Троцкий: в четвёртой партии вспомнили, что у нас есть блок

Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий прокомментировал победу своей команды в выездном матче 2-го тура мужской Суперлиги с МГТУ (3:1).
«Команда МГТУ умеет играть в волейбол, там есть мастера высокого класса, но расконцентрация сегодня моментами была как у них, так и у нас. В конце четвёртой партии мы вспомнили, что у нас есть блок, и за счёт него выиграли концовку. Но четвёртая партия была всё же неровной. Хорошо, что мы вспомнили, что у нас всё же есть блок.
Ни ругать, ни хвалить на горячую голову я команду не буду. Впереди нас ждёт разбор игры с холодной головой – проанализируем ошибки, посмотрим, где можем прибавить. Могу, пожалуй, отметить сегодня Юльмухаметова, который в стрессовой ситуации показал хорошую работу», — приводит слова Троцкого сайт Всероссийской федерации волейбола.
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