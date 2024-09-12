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Главный тренер «Кузбасса» Троцкий: в четвёртой партии вспомнили, что у нас есть блок

Главный тренер «Кузбасса» Троцкий: в четвёртой партии вспомнили, что у нас есть блок
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Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий прокомментировал победу своей команды в выездном матче 2-го тура мужской Суперлиги с МГТУ (3:1).

«Команда МГТУ умеет играть в волейбол, там есть мастера высокого класса, но расконцентрация сегодня моментами была как у них, так и у нас. В конце четвёртой партии мы вспомнили, что у нас есть блок, и за счёт него выиграли концовку. Но четвёртая партия была всё же неровной. Хорошо, что мы вспомнили, что у нас всё же есть блок.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
11 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
1 : 3
Кузбасс
Кемерово
МГТУ: Бестужев, Зубов, Гетман, Хайбулов, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Пискарев, Троян, Орлов, Исхаков, Котов, Драгунов, Пурин
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Павлов, Брагин, Пакшин, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Напольских, Аспарухов

Ни ругать, ни хвалить на горячую голову я команду не буду. Впереди нас ждёт разбор игры с холодной головой – проанализируем ошибки, посмотрим, где можем прибавить. Могу, пожалуй, отметить сегодня Юльмухаметова, который в стрессовой ситуации показал хорошую работу», — приводит слова Троцкого сайт Всероссийской федерации волейбола.

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