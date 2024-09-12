Главный тренер «Кузбасса» Троцкий: в четвёртой партии вспомнили, что у нас есть блок

Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий прокомментировал победу своей команды в выездном матче 2-го тура мужской Суперлиги с МГТУ (3:1).

«Команда МГТУ умеет играть в волейбол, там есть мастера высокого класса, но расконцентрация сегодня моментами была как у них, так и у нас. В конце четвёртой партии мы вспомнили, что у нас есть блок, и за счёт него выиграли концовку. Но четвёртая партия была всё же неровной. Хорошо, что мы вспомнили, что у нас всё же есть блок.

Ни ругать, ни хвалить на горячую голову я команду не буду. Впереди нас ждёт разбор игры с холодной головой – проанализируем ошибки, посмотрим, где можем прибавить. Могу, пожалуй, отметить сегодня Юльмухаметова, который в стрессовой ситуации показал хорошую работу», — приводит слова Троцкого сайт Всероссийской федерации волейбола.