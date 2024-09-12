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Тренер «Нефтяника» Вольвич: пятая партия матча с «Газпромом-Югра» — моя боль

Тренер «Нефтяника» Вольвич: пятая партия матча с «Газпромом-Югра» — моя боль
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Старший тренер оренбургского «Нефтяника» Антон Вольвич прокомментировал поражение команды от «Газпрома-Югра» (2:3) в матче 2-го тура мужской Суперлиги. На тай-брейке оренбуржцы вели 10:3, но не смогли довести встречу до победы.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
3 : 2
Нефтяник
Оренбург
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Иванов, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Скворцов, Кириллов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько, Кириллов
Нефтяник: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов

«В первой партии установка срабатывала — что мы проговорили, то мы и исполнили. Во второй партии плюс-минус всё то же, но игроки поплыли в какой-то момент, Сургут почище стал играть. Третья и четвёртая – всё зеркально как первая и вторая. В пятой партии я не скажу, что мы расслабились, эта партия будет моя боль, и игроков, думаю, тоже. Так нельзя отдавать. Самое обидное, что мы отдали эти мячи, которые нам вернулись просто так, без риска. Сургут воспользовался, получил доигровку, забил – уверенно и жёстко. Ну и Папазов в конце, три удара в линию… Всю игру не бил, а в нужный момент сделал», — приводит слова Вольвича официальный сайт «Газпрома-Югра».

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