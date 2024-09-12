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«Зенит-Казань» на выезде обыграл красноярский «Енисей» в матче 2-го тура Суперлиги

«Зенит-Казань» на выезде обыграл красноярский «Енисей» в матче 2-го тура Суперлиги
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Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между красноярским «Енисеем» и действующими чемпионами России командой «Зенит-Казань». Встреча в Красноярске закончилась со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:23) в пользу гостей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
12 сентября 2024, четверг. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Казанцы одержали вторую победу в Суперлиге. В 1-м туре они в выездном матче победили «Белогорье», уступая по ходу матча 0-2 по партиям. Красноярцы потерпели первое поражение в чемпионате после гостевой победы над кемеровским «Кузбассом» на старте турнира.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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