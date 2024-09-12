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«Зенит СПб» одержал вторую победу подряд в Суперлиге, обыграв «Факел»

«Зенит СПб» одержал вторую победу подряд в Суперлиге, обыграв «Факел»
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Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между «Факелом» из Нового Уренгоя и петербургской командой «Зенит». Встреча в Новом Уренгоя закончилась со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:17, 25:23) в пользу гостей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
12 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
1 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Факел Ямал: Казаринов, Дикарев, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Крот, Быстров, Сидоренко, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Кривитченко, Тарасенко, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Клюка, Эррера, Богатко

Команда из Санкт-Петербурга одержала вторую победу в Суперлиге. В 1-м туре она в выездном матче победила оренбургский «Нефтяник». Волейболисты из Нового Уренгоя потерпели второе поражение в чемпионате. Ранее они уступили серебряному призёру прошлого чемпионата московскому «Динамо».

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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