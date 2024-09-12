«Зенит СПб» одержал вторую победу подряд в Суперлиге, обыграв «Факел»

Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между «Факелом» из Нового Уренгоя и петербургской командой «Зенит». Встреча в Новом Уренгоя закончилась со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:17, 25:23) в пользу гостей.

Команда из Санкт-Петербурга одержала вторую победу в Суперлиге. В 1-м туре она в выездном матче победила оренбургский «Нефтяник». Волейболисты из Нового Уренгоя потерпели второе поражение в чемпионате. Ранее они уступили серебряному призёру прошлого чемпионата московскому «Динамо».

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.