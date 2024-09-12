Новосибирский «Локомотив» обыграл нижегородский АСК в матче 2-го тура Суперлиги
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Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между новосибирским «Локомотивом» и нижегородским АСК. Встреча в Новосибирске закончилась со счётом 3:1 (29:27, 21:25, 25:18, 25:15) в пользу домашней команды. Далее эти соперники встретятся друг с другом в 17-м туре.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
12 сентября 2024, четверг. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
АСК
Нижний Новгород
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Костадинов, Кобзарь
АСК: Титов, Антонов, Колмаков, Филиппов, Консепсион, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Толок, Никитин, Ищенко
Отметим, что нижегородцы потерпели второе поражение подряд в чемпионате. На старте турнира они в упорном матче уступили «Динамо» из Ленинградской области со счётом 3:2 (25:20, 22:25, 25:21, 21:25, 15:12).
В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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