Новосибирский «Локомотив» обыграл нижегородский АСК в матче 2-го тура Суперлиги

Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между новосибирским «Локомотивом» и нижегородским АСК. Встреча в Новосибирске закончилась со счётом 3:1 (29:27, 21:25, 25:18, 25:15) в пользу домашней команды. Далее эти соперники встретятся друг с другом в 17-м туре.

Отметим, что нижегородцы потерпели второе поражение подряд в чемпионате. На старте турнира они в упорном матче уступили «Динамо» из Ленинградской области со счётом 3:2 (25:20, 22:25, 25:21, 21:25, 15:12).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.