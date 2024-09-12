«Белогорье» одержало первую победу в Суперлиге, обыграв «НОВУ»

Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между клубом «НОВА» из Новокуйбышевска и белгородским «Белогорьем». Встреча в Новокуйбышевске закончилась со счётом 3:0 (26:24, 25:21, 25:22) в пользу гостей.

Таким образом, белгородская команда одержала первую победу в Суперлиге. В 1-м туре она в сложном домашнем матче уступила «Зениту-Казань», ведя по ходу матча 2-0 по партиям. «НОВА» потерпела второе поражение подряд в чемпионате. Ранее на старте турнира от «Динамо-Урал» из Уфы.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.