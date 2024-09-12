Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» одержало первую победу в Суперлиге, обыграв «НОВУ»

«Белогорье» одержало первую победу в Суперлиге, обыграв «НОВУ»
Комментарии

Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между клубом «НОВА» из Новокуйбышевска и белгородским «Белогорьем». Встреча в Новокуйбышевске закончилась со счётом 3:0 (26:24, 25:21, 25:22) в пользу гостей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
12 сентября 2024, четверг. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белогорск
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Еремин, Терентьев, Литвинов, Щербаков
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

Таким образом, белгородская команда одержала первую победу в Суперлиге. В 1-м туре она в сложном домашнем матче уступила «Зениту-Казань», ведя по ходу матча 2-0 по партиям. «НОВА» потерпела второе поражение подряд в чемпионате. Ранее на старте турнира от «Динамо-Урал» из Уфы.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android