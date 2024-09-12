«Белогорье» одержало первую победу в Суперлиге, обыграв «НОВУ»
Поделиться
Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между клубом «НОВА» из Новокуйбышевска и белгородским «Белогорьем». Встреча в Новокуйбышевске закончилась со счётом 3:0 (26:24, 25:21, 25:22) в пользу гостей.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
12 сентября 2024, четверг. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белогорск
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Еремин, Терентьев, Литвинов, Щербаков
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Таким образом, белгородская команда одержала первую победу в Суперлиге. В 1-м туре она в сложном домашнем матче уступила «Зениту-Казань», ведя по ходу матча 2-0 по партиям. «НОВА» потерпела второе поражение подряд в чемпионате. Ранее на старте турнира от «Динамо-Урал» из Уфы.
В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
Комментарии
- 12 сентября 2024
-
21:51
-
20:43
-
20:36
-
19:39
-
16:59
-
14:21
-
13:49
-
13:28
-
09:55
-
09:10
-
08:52
- 11 сентября 2024
-
21:37
-
20:56
-
12:41
-
12:07
-
12:02
-
11:55
-
09:30
-
07:44
- 10 сентября 2024
-
19:09
-
10:01
- 9 сентября 2024
-
15:08
-
14:24
-
14:02
-
13:31
-
13:05
-
12:46
-
12:25
-
09:34
-
09:27
-
09:15
- 8 сентября 2024
-
22:40
-
21:00
-
20:58
-
20:48