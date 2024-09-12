Московское «Динамо» одержало вторую победу подряд в Суперлиге, обыграв «Динамо-ЛО»

Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между московским «Динамо» и «Динамо» из Ленинградской области. Встреча в Москве закончилась со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:18) в пользу домашней команды.

Серебряный призёр прошлогоднего розыгрыша Суперлиги московское «Динамо» одержало вторую победу подряд в Суперлиге. В 1-м туре оно в выездном матче победило уренгойский «Факел». Волейболисты из Ленинградской области потерпели первое поражение в чемпионате. Ранее они обыграли нижегородский АСК.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.