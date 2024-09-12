Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» одержало вторую победу подряд в Суперлиге, обыграв «Динамо-ЛО»

Московское «Динамо» одержало вторую победу подряд в Суперлиге, обыграв «Динамо-ЛО»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между московским «Динамо» и «Динамо» из Ленинградской области. Встреча в Москве закончилась со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:18) в пользу домашней команды.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
12 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Лапин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко

Серебряный призёр прошлогоднего розыгрыша Суперлиги московское «Динамо» одержало вторую победу подряд в Суперлиге. В 1-м туре оно в выездном матче победило уренгойский «Факел». Волейболисты из Ленинградской области потерпели первое поражение в чемпионате. Ранее они обыграли нижегородский АСК.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android