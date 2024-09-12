Мужская Суперлига: результаты матчей 2-го тура 12 сентября

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Сегодня, 12 сентября, состоялось пять матчей 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 12 сентября:

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (20:25, 19:25, 23:25);

«Локомотив» (Новосибирск) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (29:27, 21:25, 25:18, 25:15);

«Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — 1:3 (23:25, 25:23, 17:25, 23:25);

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (24:26, 21:25, 22:25);

«Динамо М» (Москва) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:18).

Чемпионат России по волейболу среди мужчин стартовал 4 сентября. В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.