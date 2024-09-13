«Енисей» сам не поверил, что может нас дожать». Вербов — о победе «Зенита-Казань»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов после победы над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:23) в рамках 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 оценил игру своей команды и отметил подрастающее поколение игроков в составе соперника.

«Сегодня мы сами отпускали «Енисей», причём на не самой сложной подаче соперника. Наше зависание и отпускание соперника постоянно было на планере. В лёгких ситуациях, где мы, видимо, позволяли себе похалтурить. В остальном мы серьёзно готовились к сопернику.

Я считаю, что «Енисей» — это команда, которая стоит сразу за первой пятёркой топ-клубов и ставит высокие задачи. А на своей площадке эта команда ещё опаснее. У вас отличное подрастающее поколение игроков — Бочаров, Мурашко, Максимов, Крескин. Если три года назад мы приезжали и относились к ним спустя рукава, то сейчас это абсолютно серьёзный соперник.

Мы в Красноярске ни разу легко не играли. Сегодня я доволен тем, как шла игра. Где-то двойная замена помогла, перевернула игру, в третьей партии Миша Лабинский отлично вышел, где-то «Енисей» в концовках сам не поверил, что может нас дожать», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.