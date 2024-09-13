«Немного «плывём». Пламен Константинов — о победе «Локомотива» в матче с АСК

Главный тренер новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Пламен Константинов оценил игру своей команды после победы на домашней площадке со счётом 3:1 (29:27, 21:25, 25:18, 25:15) над нижегородским АСК. Игра состоялась в рамках 2-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025.

«Мандраж был вначале. Сегодня у нас были как будто две разные команды – в начале партии и уже в концовке. Понимаю, что это первый матч после не особо удачного Кубка на домашней площадке. Были нервы, есть проблемы в доигровке, пока сейчас вариативность не можем показать.

В диагональ сегодня свой шанс получил Раджаб, здесь варианты у нас есть. Необязательна установка – основной и запасной, можем задействовать двух игроков. Матч показал, что мы можем входить в серии ошибок, потом уже пускаемся в погоню. Немного «плывём», будем работать дальше», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.