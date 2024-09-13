«Финал четырёх» женского Кубка Легенд пройдёт в Москве 12–13 октября

Всероссийская федерация волейбола объявила место проведения «Финала четырёх» женского Кубка Легенд. 12–13 октября трофей разыграют в Москве.

Матчи пройдут на нейтральной площадке волейбольной арены «Динамо». Ранее на этой арене играло московское «Динамо», но с нового сезона женский клуб перебрался в спортивный комплекс «Дружба».

За трофей поборются московское «Динамо», казанское «Динамо-Ак Барс», «Ленинградка» и калининградский «Локомотив». В полуфиналах казанский клуб сыграет с калининградками, а москвички встретятся с клубом из Санкт-Петербурга.

По информации «Спорт БО», ни один из клубов не подал заявку на проведение решающего этапа. Поэтому турнир пройдёт в Москве, а расходы по организации разделят клубы.

Призовой фонд «Финала четырёх» составит 10 млн рублей. Половину этой суммы получит победитель турнира. Финалист заработает 2,5 млн. Третья команда получит 1,5 млн, четвёртая – 1 млн.