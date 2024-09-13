Константин Абаев: выбрал «Верону», потому что здесь я смогу значительно вырасти

Итальянская «Верона» представила своего новичка — российского связующего Константина Абаева.

«Я выбрал «Верону», потому что считаю, что это место, которое может позволить мне значительно вырасти. Это проект, который убедил меня в своей серьёзности, профессионализме и амбициях.

Я всегда с большим вниманием и увлечением следил за чемпионатом Италии, где в волейбол играют на высоком техническом уровне и с серьёзной конкуренцией, что делает его одной из лучших лиг мира. Я рад, что приехал сюда, и благодарю весь клуб, тренера Радостина Стойчева и его штаб за доверие и за предоставленную возможность. Это важный этап в моей карьере. У меня сложились очень хорошие отношения с партнёрами по команде, атмосфера позитивная, мне не терпится выйти на поле в моём первом матче Серии А», — заявил Абаев.

Ранее Абаев выступал за новосибирский «Локомотив», а также играл в аренде за французский «Пуатье» и болгарскую «Монтану». В «Вероне» напарником россиянина будет Лука Спирито.

В минувшем сезоне «Верона» заняла пятое место в итальянской Серии А.