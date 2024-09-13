Иван Зайцев стал чемпионом Италии по пляжному волейболу

Итальянский волейболист российского происхождения Иван Зайцев в дуэте с Даниэле Лупо стал чемпионом Италии по пляжному волейболу.

Зайцев и Лупо стали чемпионами Италии по итогам пяти этапов. Это второе чемпионство в пляжном волейболе для Зайцева, в 2008 году он выиграл в паре с Джорджио Доменгини.

35-летний Зайцев пока не определился с клубом в классическом волейболе на предстоящий сезон. Последние три года он провёл в «Чивитанове». Ранее волейболист заявлял, что хочет сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе в пляжном волейболе, но перед этим провести ещё один-два сезона в «классике».

Зайцев — бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне и серебряный — Рио-2016 в классическом волейболе. За свою карьеру он выступал и в России. С 2014 по 2016 год он играл за московское «Динамо», а сезон-2020/2021 провёл в кемеровском «Кузбассе».