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Иван Зайцев стал чемпионом Италии по пляжному волейболу

Иван Зайцев стал чемпионом Италии по пляжному волейболу
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Итальянский волейболист российского происхождения Иван Зайцев в дуэте с Даниэле Лупо стал чемпионом Италии по пляжному волейболу.

Зайцев и Лупо стали чемпионами Италии по итогам пяти этапов. Это второе чемпионство в пляжном волейболе для Зайцева, в 2008 году он выиграл в паре с Джорджио Доменгини.

35-летний Зайцев пока не определился с клубом в классическом волейболе на предстоящий сезон. Последние три года он провёл в «Чивитанове». Ранее волейболист заявлял, что хочет сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе в пляжном волейболе, но перед этим провести ещё один-два сезона в «классике».

Зайцев — бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне и серебряный — Рио-2016 в классическом волейболе. За свою карьеру он выступал и в России. С 2014 по 2016 год он играл за московское «Динамо», а сезон-2020/2021 провёл в кемеровском «Кузбассе».

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