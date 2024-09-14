«Люблин» обыграл «Варту» в стартовом матче чемпионата Польши

Вчера стартовал мужской чемпионат Польши по волейболу. В стартовом матче 1-го тура «Варта» из Заверце принимала «Люблин». Победу в пяти партиях одержали гости — 3:2 (27:29, 25:22, 25:23, 20:25, 15:12).

Самым результативным игроком матча стал диагональный хозяев Кароль Бутрын, набравший 23 очка. Его визави Кевин Сасак отметился 22 баллами.

За «Люблин» с этого сезона выступает натурализованный Польшей кубинец Вильфредо Леон. Доигровщик не принял участия в матче 1-го тура, он восстанавливается после повреждения и тяжёлого сезона сборных. В составе клуба из Заверце на Олимпиаду ездили поляк Матеуш Бенек и американец Аарон Расселл, они также пропустили стартовую игру Плюслиги.

Сегодня 1-й тур чемпионата Польши продолжится. В центральном матче дня «Варшава» примет «Заксу».