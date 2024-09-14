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Андреа Джани продлил контракт со сборной Франции до 2028 года

Андреа Джани продлил контракт со сборной Франции до 2028 года
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Андреа Джани продолжит руководить мужской волейбольной сборной Франции. Специалист подписал новый контракт сроком до 2028 года. В этом году вместе с Дани команда выиграла Лигу наций и домашнюю Олимпиаду в Париже.

«В начале этого сезона сборных было важно исправить слабые места, чтобы быть непобедимыми на площадке. Мы вместе кропотливо выстроили нашу игровую систему, которая позволила нам добиться наилучших результатов — золотые медали в Лиге наций и долгожданный олимпийский дубль. Сегодня я очень счастлив и горжусь тем, что могу продолжать быть тренером этой фантастической команды», — приводит слова Джани Федерация волейбола Франции.

Джани работает со сборной Франции с 2022 года. С этого сезона он будет совмещать данный пост с работой клубным тренером в польской «Заксе».

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