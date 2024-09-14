В Маниле (Филиппины) состоялась жеребьёвка группового этапа мужского волейбольного чемпионата мира 2025 года. Группы получились следующими:

Группа А: Филиппины, Иран, Египет, Тунис.

Группа B: Польша, Нидерланды, Катар, Румыния.

Группа С: Франция, Аргентина, Финляндия, Южная Корея.

Группа D: США, Куба, Португалия, Колумбия.

Группа Е: Словения, Германия, Болгария, Чили.

Группа F: Италия, Украина, Бельгия, Алжир.

Группа G: Япония, Канада, Турция, Ливия.

Группа H: Бразилия, Сербия, Чехия, Китай.

Впервые в истории на чемпионате мира сыграют 32 команды. Турнир пройдёт на Филиппинах 12-28 сентября 2025 года. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.