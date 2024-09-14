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«Омичка» обыграла «Спарту» в стартовом матче сезона женской Суперлиги

«Омичка» обыграла «Спарту» в стартовом матче сезона женской Суперлиги
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Сегодня, 14 сентября, состоялся первый матч нового сезона женского чемпионата России по волейболу — 2024/2025. «Омичка» (Омск) на домашней площадке обыграла «Спарту» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 23:25, 25:20, 23:25, 25:23).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
14 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
3 : 2
Спарта
Нижний Новгород
Омичка: Антонова, Щукина, Лопато, Ткачёва, Чередникова, Соболева, Колурбаси, Лукина, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк
Спарта: Столбова, Пироговская, Братчикова, Евстегнеева, Шикалова, Ксения Игоревна Соколова, Сычёва, Дороничева, Емелина, Ольховская, Симонова, Селютина

Волейбол. Суперлига, женщины. 1-й тур.

«Омичка» (Омск) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:2 (25:22, 23:25, 25:20, 23:25, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».

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