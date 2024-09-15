Женская Суперлига: результаты матчей 1-го тура 14 сентября

Вчера, 14 сентября, состоялся один матч 1-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига, женщины. 1-й тур.

«Омичка» (Омск) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:2 (25:22, 23:25, 25:20, 23:25, 25:23).

1-й тур женской Суперлиги пройдёт до 17 сентября. Сегодня, 15 сентября, на площадку выйдут «Минчанка» и «Локомотив» (Калининград).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».