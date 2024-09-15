Мужская Суперлига: расписание матчей 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, пройдут матчи 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. Расписание матчей, 15 сентября

13:00 мск — «Енисей» (Красноярск) — «Нова» (Новокуйбышевск)

16:00 мск — «Нефтяник» (Оренбург) — «МГТУ» (Москва)

16:00 мск — «Динамо-Урал» (Уфа) — «АСК» (Нижний Новгород)

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.