Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: расписание встреч 15 сентября

Женская Суперлига: расписание встреч 15 сентября
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, состоится один матч 1-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Суперлига, женщины. 1-й тур

  • 17:00 мск — «Минчанка» (Минск) — «Локомотив К» (Калининградская область)

1-й тур женской Суперлиги пройдёт до 17 сентября. Вчера, 14 сентября, «Омичка» (Омск) обыграла «Спарту» (Нижний Новгород) со счётом 3:2 (25:22, 23:25, 25:20, 23:25, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».

Материалы по теме
Казань снова чемпион или Воронков вернёт «Локомотиву» золото? Интриги женской Суперлиги
Казань снова чемпион или Воронков вернёт «Локомотиву» золото? Интриги женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android