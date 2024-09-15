«Пляжники» победили «классиков» в матчах Кубка Вызова

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Вчера на Федеральной территории «Сириус» закрыли сезон пляжного волейбола в России. Всероссийская федерация волейбола провела два гала-матча, получивших название Кубок Вызова. В них сразились представители классического и пляжного волейбола. Матчи прошли в формате 4х4 по правилам пляжного волейбола.

И у женщин, и у мужчин победили представители «пляжки».

Женщины:

«Пляжницы» – «Классики» – 2:1 (14:21, 21:11, 15:10).

«Пляжницы»: Мария Бочарова, Мария Егорова, Елизавета Лудкова (все – «Локомотив» Калининградская область), Надежда Макрогузова, Светлана Холомина (обе – «Динамо» Москва), Ларисса Франса (Бразилия). Главный тренер: Константин Брянский.

«Классики»: Анна Озерова, Валерия Романова, Анастасия Гарелик (все – «Ленинградка» Санкт-Петербург), Валерия Зайцева, Ирина Воронкова (обе – «Локомотив» Калининградская область), Юлия Подскальная («Динамо» Краснодар). Главный тренер: Вячеслав Нирка.

Мужчины:

«Пляжники» – «Классики» – 2:0 (21:19, 21:16)

«Пляжники»: Олег Стояновский, Илья Лешуков, Тарас Мыськив (все – «Факел Ямал» Новый Уренгой), Вячеслав Красильников («Динамо» Москва), Дмитрий Веретюк («Обнинск»), Хорхе Алайо (Куба). Главный тренер: Юрий Маричев.

«Классики»: Денис Богдан («Динамо» Москва), Павел Тетюхин, Георгий Заболотников (оба – «Белогорье» Белгород), Дмитрий Лызик, Игорь Кобзарь (оба – «Локомотив» Новосибирск). Главный тренер: Дмитрий Федотов.