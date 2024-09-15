«Варшава» победила «Заксу» и другие результаты 1-го тура чемпионата Польши

Вчера, 14 сентября, состоялись три матча 1-го тура чемпионата Польши среди мужских команд. В центральной игре дня «Варшава» обыграла «Заксу» 3:0 (25:22, 25:23, 25:19). Встреча была омрачена травмой диагонального гостей и сборной Польши Бартона Курека. В середине первой партии мяч после атаки Артура Шальпука попал ему в лицо, после чего Курек покинул площадку и так на неё и не вернулся.

Дебютант элиты — «Купрум» из Гожува-Великопольского — победил в пяти партиях «Гданьск» 3:2 (19:25, 25:19, 21:25, 25:22, 15:13). Хозяева в четвёртом сете уступали 7:13, но смогли переломить ход встречи.

В заключительном матче игрового дня действующий чемпион — «Ястшембски» — обыграл украинский «Барком-Кажаны» 3:1 (25:17, 25:14, 23:25, 25:21).