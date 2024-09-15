Волейболистки «Локомотива» обыграли «Минчанку» в 1-м туре женской Суперлиги
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Сегодня, 15 сентября, состоялся матч 1-го тура нового сезона женского чемпионата России по волейболу — 2024/2025. «Локомотив» (Калининград) в гостях обыграл «Минчанку». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:22).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
0 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Минчанка: Столяр, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Володько, Барташевич, Сокольчик, Томашевская, Зарубо, Вакулко, Горная, Бурак, Касаткина
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова
Волейбол. Суперлига, женщины. 1-й тур.
«Минчанка» (Минск) — «Локомотив» (Калининград) — 0:3 (20:25, 21:25, 22:25).
1-й тур женской Суперлиги пройдёт до 17 сентября. Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».
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