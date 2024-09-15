Волейболистки «Локомотива» обыграли «Минчанку» в 1-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 15 сентября, состоялся матч 1-го тура нового сезона женского чемпионата России по волейболу — 2024/2025. «Локомотив» (Калининград) в гостях обыграл «Минчанку». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:22).

Волейбол. Суперлига, женщины. 1-й тур.

«Минчанка» (Минск) — «Локомотив» (Калининград) — 0:3 (20:25, 21:25, 22:25).

1-й тур женской Суперлиги пройдёт до 17 сентября. Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».