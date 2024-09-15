Мужская Суперлига: результаты матчей 3-го тура 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, состоялись три матча 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 15 сентября:

«Енисей» (Красноярск) — НОВА (Новокуйбышевск) — 3:2 (25:16, 23:25, 29:27, 29:31, 15:8);

«Нефтяник» (Оренбург) — МГТУ (Москва) — 3:1 (41:39, 25:18, 19:25, 25:16);

«Динамо-Урал» (Уфа) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:17, 25:11, 21:25, 25:16).

Чемпионат России по волейболу среди мужчин стартовал 4 сентября. В чемпионате России принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.