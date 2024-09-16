Мужская Суперлига: расписание матчей 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, пройдут матчи 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 3-й тур. Расписание матчей, 16 сентября:

15:00 мск — «Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» (Казань)

17:00 мск — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Газпром-Югра» (Сургут)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.