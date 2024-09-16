Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: расписание встреч 16 сентября

Женская Суперлига: расписание встреч 16 сентября
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, состоятся три матча 1-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Суперлига, женщины. 1-й тур, 16 сентября:

19:00 мск — «Динамо М» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань)
19:00 мск — «Динамо К» (Краснодар) — «Протон» (Саратов)
19:00 мск — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск)

1-й тур женской Суперлиги пройдёт до 17 сентября.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».

Материалы по теме
Казань снова чемпион или Воронков вернёт «Локомотиву» золото? Интриги женской Суперлиги
Казань снова чемпион или Воронков вернёт «Локомотиву» золото? Интриги женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android