Женская Суперлига: расписание встреч 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, состоятся три матча 1-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Суперлига, женщины. 1-й тур, 16 сентября:

19:00 мск — «Динамо М» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань)

19:00 мск — «Динамо К» (Краснодар) — «Протон» (Саратов)

19:00 мск — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Енисей» (Красноярск)

1-й тур женской Суперлиги пройдёт до 17 сентября.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».