Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Берлин» завоевал Суперкубок Германии

«Берлин» завоевал Суперкубок Германии
Комментарии

Вчера состоялся матч за мужской волейбольный Суперкубок Германии. Действующий чемпион — «Берлин» — в финале турнира сыграл с «Фридрихсхафеном». Встреча завершилась со счётом 3:1 (33:31, 16:25, 25:17, 25:17) в пользу столичного клуба. В первой партии столичный клуб отыграл четыре сетбола.

Действующий чемпион — команда британского специалиста Джоэла Бенкса — стала обладателем трофея в шестой раз подряд. Больше всего очков в матче набрал американский диагональный «Берлина» Джек Хейнс, на его счету 23 балла.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android