«Берлин» завоевал Суперкубок Германии

Вчера состоялся матч за мужской волейбольный Суперкубок Германии. Действующий чемпион — «Берлин» — в финале турнира сыграл с «Фридрихсхафеном». Встреча завершилась со счётом 3:1 (33:31, 16:25, 25:17, 25:17) в пользу столичного клуба. В первой партии столичный клуб отыграл четыре сетбола.

Действующий чемпион — команда британского специалиста Джоэла Бенкса — стала обладателем трофея в шестой раз подряд. Больше всего очков в матче набрал американский диагональный «Берлина» Джек Хейнс, на его счету 23 балла.