«Скра» обыграла «Ольштын» в 1-м туре чемпионата Польши

Вчера в мужской волейбольной Плюслиге состоялись два матча. В главной игре дня «Скра» из Бельхатува обыграла на выезде «Ольштын» 3:1 (27:29, 25:21, 25:22, 25:18). Самым результативным игроком матча стал диагональный гостей из Ирана Амин Эсмаильнежад, на его счету 19 очков. С нового сезона «Скру» тренирует румынский специалист Георге Крецу, который на Олимпиаде в Париже возглавлял сборную Словении.

В другом матче дня «Катовице» проиграл «Бендзину» 0:3 (27:29, 19:25, 23:25). 16 очков на счету канадского доигровщика Брендона Копперса.

Ещё один матч — между «Сталью» и «Ресовией» перенесли из-за наводнения в Нысе. Этот город представляют хозяева. Новая дата матча — 30 октября.