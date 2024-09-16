Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Кузбасс» в 3-м туре Суперлиги

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата России по волейболу — 2024/2025. Казанский «Зенит» в гостях обыграл кемеровский «Кузбасс». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:16, 25:14).

Казанцы одержали третью победу в Суперлиге и возглавили турнирную таблицу. «Кузбасс» потерпел второе поражение в новом розыгрыше чемпионата России. Команда из Кемерова занимает 10-е место в таблице,

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.