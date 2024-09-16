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Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Кузбасс» в 3-м туре Суперлиги

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Кузбасс» в 3-м туре Суперлиги
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Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 3-го тура мужского чемпионата России по волейболу — 2024/2025. Казанский «Зенит» в гостях обыграл кемеровский «Кузбасс». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:16, 25:14).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Брагин, Пакшин, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Напольских, Аспарухов
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Казанцы одержали третью победу в Суперлиге и возглавили турнирную таблицу. «Кузбасс» потерпел второе поражение в новом розыгрыше чемпионата России. Команда из Кемерова занимает 10-е место в таблице,

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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