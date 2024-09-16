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Мужская Суперлига: результаты матчей 3-го тура 16 сентября

Мужская Суперлига: результаты матчей 3-го тура 16 сентября
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Сегодня, 16 сентября, состоялось два матча 3-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 16 сентября:

  • «Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» — 0:3 (23:25, 16:25, 14:25);
  • «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:21, 25:17, 26:24).

Чемпионат России по волейболу среди мужчин стартовал 4 сентября. В чемпионате России принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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