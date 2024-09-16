«Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло московское «Динамо» в 1-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 1-го тура нового сезона женского чемпионата России по волейболу — 2024/2025. «Динамо-Ак Барс» (Казань) в гостях обыграло московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:18).

Волейбол. Суперлига, женщины. 1-й тур.

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (26:28, 19:25, 18:25).

1-й тур женской Суперлиги пройдёт до 17 сентября. Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».