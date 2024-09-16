Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло московское «Динамо» в 1-м туре женской Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло московское «Динамо» в 1-м туре женской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 1-го тура нового сезона женского чемпионата России по волейболу — 2024/2025. «Динамо-Ак Барс» (Казань) в гостях обыграло московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:18).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо М: Лазарева, Володина, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Заманская, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Суперлига, женщины. 1-й тур.

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (26:28, 19:25, 18:25).

1-й тур женской Суперлиги пройдёт до 17 сентября. Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 лучших команд из России и одна команда из Беларуси — минский клуб «Минчанка».

Материалы по теме
Казань снова чемпион или Воронков вернёт «Локомотиву» золото? Интриги женской Суперлиги
Казань снова чемпион или Воронков вернёт «Локомотиву» золото? Интриги женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android